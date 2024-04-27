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Шокирующая правда: почему кошки предпочитают спать на ваших подушках

Ветеринары ответили, почему кошки любят спать на подушках

1:16
Зоосфера » Кошки

Многие владельцы кошек жалуются на то, что их питомцы привыкли засыпать на их подушке. Однако, чтобы понять, почему кошка так поступает, достаточно поставить себя на её место — тогда станет ясно, что у животного есть несколько причин для такого поведения.

Ветеринары ответили, почему кошки любят спать на подушках
Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.

Тепло и уют

Одна из основных причин, почему кошка может спать на подушке хозяина, — это удобство и комфорт. Как и люди, кошки предпочитают спать в теплой и уютной обстановке, а подушка обеспечивает им именно такие условия. Она мягкая, теплая и удобная, что делает её идеальным местом для сна.

Запах хозяина

Кошки обладают отличным обонянием и могут улавливать запахи, которые люди не замечают. Запах хозяина на подушке успокаивает кошку и создает чувство безопасности. И наоборот — порой питомцы укладываются на вещах владельца, чтобы "пометить" их своим запахом.

Близость к хозяину

Коты могут устраиваться на сон прямо на хозяйской подушке из-за чувства любви и привязанности. Это место находится рядом с лицом хозяина, где кошка может чувствовать его дыхание и сердцебиение, что дарит любимцу ощущение безопасности и покоя.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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