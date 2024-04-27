Шокирующая правда: почему кошки предпочитают спать на ваших подушках

Многие владельцы кошек жалуются на то, что их питомцы привыкли засыпать на их подушке. Однако, чтобы понять, почему кошка так поступает, достаточно поставить себя на её место — тогда станет ясно, что у животного есть несколько причин для такого поведения.
Тепло и уют
Одна из основных причин, почему кошка может спать на подушке хозяина, — это удобство и комфорт. Как и люди, кошки предпочитают спать в теплой и уютной обстановке, а подушка обеспечивает им именно такие условия. Она мягкая, теплая и удобная, что делает её идеальным местом для сна.
Запах хозяина
Кошки обладают отличным обонянием и могут улавливать запахи, которые люди не замечают. Запах хозяина на подушке успокаивает кошку и создает чувство безопасности. И наоборот — порой питомцы укладываются на вещах владельца, чтобы "пометить" их своим запахом.
Близость к хозяину
Коты могут устраиваться на сон прямо на хозяйской подушке из-за чувства любви и привязанности. Это место находится рядом с лицом хозяина, где кошка может чувствовать его дыхание и сердцебиение, что дарит любимцу ощущение безопасности и покоя.
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