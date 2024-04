Шокирующая правда: почему кошки предпочитают спать на ваших подушках

Многие владельцы кошек жалуются на то, что их питомцы привыкли засыпать на их подушке. Однако, чтобы понять, почему кошка так поступает, достаточно поставить себя на её место — тогда станет ясно, что у животного есть несколько причин для такого поведения.

Фото: openverse.org by The Roaming Picture Taker is licensed under CC BY 2.0.