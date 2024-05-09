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Беременность и роды по ДМС: есть ли смысл переплачивать за коммерческую клинику

Эксперт Корнеева: полис ДМС повышает уровень комфорта беременной

3:22
Страхование

Полис ОМС обеспечивает женщине полный комплекс медицинских услуг во время беременности, родов и в послеродовой период. При этом будущая мать может дополнительно оформить полис ДМС и наблюдаться в коммерческой медклинике. Эксперт Banki. ru Юлия Корнеева рассказала, что входит в программы добровольного медстрахования для беременных и стоит ли тратиться на них деньги.

Что входит в программы ДМС для беременных

Беременность не входит в стандартную программу добровольного медицинского страхования (ДМС). Поэтому, даже если у вас уже есть полис ДМС, для ведения беременности потребуется заключить отдельный договор со страховой компанией, отмечает эксперт.

Главное отличие программы ДМС для беременных от обязательного медицинского страхования (ОМС) — возможность выбрать услуги для включения в пакет. Вы можете добавить только ведение беременности или включить ведение беременности и сами роды. Также в договоре можно выбрать нужные исследования, что позволяет регулировать стоимость страховки. В целом ведение беременности по ДМС — гибкий продукт, который женщина может адаптировать под свои потребности и ожидания. У разных страховщиков цены на ведение беременности варьируются от 35 000 до 100 000 рублей в зависимости от наполнения пакета и списка клиник.

Основным преимуществом ДМС для беременных является возможность наблюдаться в коммерческой клинике, избегая очередей и проходя обследования на современном оборудовании. Недостатки включают необходимость доплаты за услуги, не входящие в первоначальный договор, что приводит к высокой стоимости программы. Кроме того, ведение беременности, наступившей после ЭКО, проходит на индивидуальных условиях и всегда заранее обсуждается со страховщиком.

Сэкономить на ДМС можно, встав на учет в женской консультации по ОМС, чтобы проходить базовые обследования там, а акушера-гинеколога посещать в коммерческой клинике по полису ДМС.

Когда выгодно ДМС для беременных

ДМС для ведения беременности может пригодиться женщинам, которые хотят наблюдаться в конкретной клинике и получить услуги, недоступные или ограниченные в базовой программе ОМС, считает Корнеева.

Специалист отмечает, что в целом программа ОМС для беременных покрывает все медицинские потребности будущей мамы. ДМС есть смысл оформлять, если есть желание избежать больших очередей или ближайшая женская консультация находится слишком далеко.

Медицинское оборудование в большинстве государственных медучреждений крупных городов соответствует современным стандартам, поэтому качество обследований по ОМС не хуже, чем по ДМС, подчёркивает эксперт.

"Таким образом, ДМС для беременных актуально для тех, кто хочет избежать очередей, наблюдаться в более комфортной обстановке конкретной коммерческой клиники и получить психологический комфорт", — подытоживает Корнеева.

Ранее эксперты рассказали, какую страховку можно оформить владельцу электросамоката.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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