Страхование электросамоката: как не остаться в долгах после аварии на СИМ

Водитель электросамоката может получить компенсацию в случае ДТП

3:04 Your browser does not support the audio element. Страхование

Оптимальным способом финансовой защиты во время езды на самокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) является страхование от несчастных случаев и болезней, сообщает Сравни.ру.

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При этом владельцы полиса получают компенсацию независимо от того, были они виновниками происшествия или нет. Однако при оформлении договора важно внимательно изучить условия страховки: в некоторых случаях в выплатах могут отказать, например, если страхователь находился в состоянии алкогольного опьянения или инцидент произошёл в результате уголовного преступления.

Кроме того, если в ДТП между автомобилем и самокатом виновен водитель автомобиля, пострадавший может получить компенсацию по полису ОСАГО, так как обязательное страхование предусматривает ответственность водителя за причинение вреда жизни и здоровью потерпевшего.

Эксперты полагают, что со временем для СИМ появятся страховые продукты, аналогичные каско. Однако для этого потребуется существенная доработка нормативно-правовых актов, регулирующих движение на самокатах, а также процедуры допуска водителей и регистрации самокатов. Стоимость такого полиса, скорее всего, будет высокой или будет включать в себя большую франшизу.

Сейчас для россиянина, управляющего электросамокатом, последствия ДТП по его вине могут быть серьезными: пострадавший вправе взыскать компенсацию через суд, и сумма требований может достигать нескольких сотен тысяч рублей. По страховым методикам, стоимость годового полиса ответственности владельца СИМ может составлять от 7 до 15 тысяч рублей, что сопоставимо с ОСАГО для автомобилей. Вероятность наступления страхового случая выше, но тяжесть возможного ущерба ниже. Лимит ответственности по полису для СИМ может достигать 500 тысяч рублей, как в ОСАГО. Ущерб может быть нанесен не только здоровью, но и имуществу пострадавшего, особенно при столкновении с автомобилем.

Оптимизировать стоимость полиса можно за счёт франшизы. Также уменьшить страховую премию на 50% помогут:

Регистрация самоката через портал Госуслуги.

Ограничение возраста водителя (например, с 16 лет).

Введение "прав" на управление СИМ, аналогичных категории М1, или создание специальной категории для водителей СИМ с упрощённой процедурой получения прав (например, сдачей экзаменов онлайн через Госуслуги).

Заместитель генерального директора по андеррайтингу Страхового Дома "ВСК" Антон Смулько отмечает, что пока нет законодательных предпосылок для введения обязательного или добровольного страхования СИМ, но это вопрос ближайшего будущего. На данный момент как владельцы самокатов, так и пешеходы могут самостоятельно обезопасить себя от финансовых рисков, подчёркивает он.