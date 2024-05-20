Регулярное сообщение между Мурманском и Севастополем: новый поезд с вагоном-буфетом

20 мая начнется регулярное сообщение между курортным регионом и северной частью страны, сообщает argumenti. ru.
Поезд "Мурманск-Севастополь" будет находиться в пути почти четыре дня. С 3 июня к составу добавят вагон-буфет, где пассажирам предложат такие блюда, как блинчики с сыром и ветчиной, грибной суп-пюре, бефстроганов из говядины в сливках с картофелем по-деревенски и другие.
Поезд пройдет через 15 регионов страны и остановится на 60 станциях.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.