Регулярное сообщение между Мурманском и Севастополем: новый поезд с вагоном-буфетом

Жителей Мурманска по пути в Крым будут кормить "по-деревенски"

0:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

20 мая начнется регулярное сообщение между курортным регионом и северной частью страны, сообщает argumenti. ru.

Фото: Wikipedia by Stephanie McCabe is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Поезд "Мурманск-Севастополь" будет находиться в пути почти четыре дня. С 3 июня к составу добавят вагон-буфет, где пассажирам предложат такие блюда, как блинчики с сыром и ветчиной, грибной суп-пюре, бефстроганов из говядины в сливках с картофелем по-деревенски и другие.

Поезд пройдет через 15 регионов страны и остановится на 60 станциях.