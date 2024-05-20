"Я хотел сэкономить": дорогие тарифы заставляют американцев врать своим страховым компаниям

Пятая часть жителей США (21%) предоставляют неверную информацию в страховую компанию при получении выплат. К таким выводам пришли финансовая компания NerdWallet и маркетинговая исследовательская и консалтинговая группа Harris Poll на основе опроса более 2000 взрослых американцев.
Чтобы оформить страховку по более низкому тарифу, 19% респондентов лгали о пробеге авто, а 14 — о состоянии здоровья.
Также выяснилось, что мужчины чаще, чем женщины, считают допустимой ложь при оформлении страховки, а молодые американцы охотнее прибегают к вранью, чем американцы старшего возраста.
Как показал опрос, граждане США прибегают к обману по следующим причинам:
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