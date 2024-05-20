"Я хотел сэкономить": дорогие тарифы заставляют американцев врать своим страховым компаниям

NerdWallet: каждый пятый американец обманывал свою страховую компанию

1:21 Your browser does not support the audio element. Страхование

Пятая часть жителей США (21%) предоставляют неверную информацию в страховую компанию при получении выплат. К таким выводам пришли финансовая компания NerdWallet и маркетинговая исследовательская и консалтинговая группа Harris Poll на основе опроса более 2000 взрослых американцев.

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Чтобы оформить страховку по более низкому тарифу, 19% респондентов лгали о пробеге авто, а 14 — о состоянии здоровья.

Также выяснилось, что мужчины чаще, чем женщины, считают допустимой ложь при оформлении страховки, а молодые американцы охотнее прибегают к вранью, чем американцы старшего возраста.

Как показал опрос, граждане США прибегают к обману по следующим причинам:

Хотят сэкономить деньги (45%);

Считают фактор, о котором они врут, незначимым при определении тарифа страхования (40%);

Считают тарифы на страхование слишком высокими (38%);

Хотят получить определённый тип полиса (18%);

Не думают, что ложь повлечёт за собой какие-то последствия (18%);

Боязнь не получить страховую выплату (17%);

Иные причины (9%).

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