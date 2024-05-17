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От гинеколога до стоматолога: какие платные медицинские услуги популярны на юге России

"Ингосстрах": в южных регионах России растёт спрос на ДМС

1:48
Страхование

На юге России самыми распространёнными услугами по ДМС являются амбулаторно-поликлиническая помощь и стоматологические услуги. Такие выводы сделал "Ингосстрах", проанализировав данные по обращениям клиентов за 2023 год, оформивших полисы добровольного медицинского страхования в Южном федеральном округе.

"Ингосстрах": в южных регионах России растёт спрос на ДМС
Фото: freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain

Отмечается, что среди юридических лиц, оформивших ДМС, 61% обращений касались поликлинических услуг, тогда как среди физических лиц этот показатель достиг 77%. В Краснодарском крае женщины чаще всего консультировались у гинекологов, эндокринологов и гастроэнтерологов, в то время как мужчины предпочитали услуги урологов и ортопедов. Также был зафиксирован рост запросов на психологическую помощь.

Стоматология занимает значительную долю обращений: среди юридических лиц — около 34%, а среди физических лиц — 17%.

В региональном центре "Юг" "Ингосстраха" отметили, что за 2023 год вырос спрос на ДМС среди корпоративных клиентов, которые таким образом привлекают сотрудников.

"Также стоит отметить, что южане стали больше уделять внимания своему здоровью — люди своевременно обращаются за квалифицированной помощью при возникновении проблем. Это позволяет сократить риски развития более серьезных заболеваний, а наличие полиса ДМС обеспечивает надежную защиту и уверенность за свое здоровье", — отметил директор центра Вадим Ситников.

Ранее "ВСК" выплатила клиентам более 6 млн рублей за травмы, полученные в майские праздники.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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