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Как озеленить и благоустроить двор — можно ли заставить сделать это управляющую компанию

Кто обязан озеленять двор многоквартирного дома

1:31
Недвижимость

Придомовой участок многоквартирного дома относится к общедомовому имуществу собственников жилых помещений, его содержанием обязана заниматься управляющая компания, сообщил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

Кто обязан озеленять двор многоквартирного дома
Фото: mos.ru by Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы is licensed under public domain

"Поэтому управляющая компания обязана выполнять работы, связанные с озеленением дворов многоквартирных домов", — пояснил он aif.ru.

Так — в большинстве регионов, а в Москве за озеленение отвечает ГБУ "Жилищник", добавил эксперт.

На это с жильцов взимаются средства, и они вправе высказывать свои пожелания — где разбить клумбы, какие деревья высадить и т. п. "Собственники жилья имеют право требовать проведения озеленительных работ, но все затраты не должны превышать утвержденных смет", — предупредил Федорук.

Если хочется чего-то большего, нежели те скромные работы, на которые расщедрилась УК, на общем собрании жильцов можно договориться о сборе взносов на озеленение, посоветовал специалист. "Несогласных заставить платить такое пожертвование нельзя, — подчеркнул он, — но добровольцы могут внести деньги на любую роскошь в своём дворе, хоть на постройку оранжереи".

Другой вариант — добиться от местных властей включения вашего дома в федеральную программу благоустройства дворовых территорий.

Ранее юристы объяснили, как огородить забором придомовую территорию МКД.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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