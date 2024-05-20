Алана Мамаева призналась, что получила серьезную травму на проекте "Сокровища императора"

Алана Мамаева рассказала о разрыве мениска на проекте "Сокровище императора"

Бывшая модель и блогерша Алана Мамаева в беседе с "Телепрограммой" призналась, что во время участия в реалити-проекте "Сокровище императора" у нее случился разрыв мениска.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Она отметила, что каждый день после прохождения испытаний ей делали инъекции и накладывали специальные повязки.

"На середине маршрута, если боль становилась невыносимой, то также приезжал доктор и делал мне эти уколы", — объяснила участница телешоу.

По окончанию программы ей сделали операцию во Владикавказе. В настоящее время она чувствует себя хорошо, но ей немного дискомфортно сгибать и разгибать колено.

Ранее стало известно, что дочь Тимура Еремеева перенесла операцию.