Алана Мамаева призналась, что получила серьезную травму на проекте "Сокровища императора"

Бывшая модель и блогерша Алана Мамаева в беседе с "Телепрограммой" призналась, что во время участия в реалити-проекте "Сокровище императора" у нее случился разрыв мениска.
Она отметила, что каждый день после прохождения испытаний ей делали инъекции и накладывали специальные повязки.
"На середине маршрута, если боль становилась невыносимой, то также приезжал доктор и делал мне эти уколы", — объяснила участница телешоу.
По окончанию программы ей сделали операцию во Владикавказе. В настоящее время она чувствует себя хорошо, но ей немного дискомфортно сгибать и разгибать колено.
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