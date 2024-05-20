Стас Пьеха осыпал комплиментами Леру Кудрявцеву: мой друг и единомышленник

Стас Пьеха поздравил Леру Кудрявцеву с днём рождения

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха рассказал, почему ему нравится общаться с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Фото: https://www.instagram.com/wolfieha by Инстаграм Стаса Пьехи is licensed under public doman

Стас Пьеха обратился к Лере Кудрявцевой, которой исполнилось 53 года.

Певец назвал телеведущую другом и единомышленником. Он отметил, что Кудрявцева является человеком с принципами. Он отметил также красоту Леры.

"С днём рождения! Душевного покоя (монументального и ментального). Здоровья всем частям твоего тела, радости", — написал артист в "Инстаграме"*.

Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес.

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