Стас Пьеха осыпал комплиментами Леру Кудрявцеву: мой друг и единомышленник

Певец Стас Пьеха рассказал, почему ему нравится общаться с телеведущей Лерой Кудрявцевой.
Стас Пьеха обратился к Лере Кудрявцевой, которой исполнилось 53 года.
Певец назвал телеведущую другом и единомышленником. Он отметил, что Кудрявцева является человеком с принципами. Он отметил также красоту Леры.
"С днём рождения! Душевного покоя (монументального и ментального). Здоровья всем частям твоего тела, радости", — написал артист в "Инстаграме"*.
Ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на лишний вес.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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