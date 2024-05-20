Посетившая Каннский фестиваль Ксения Собчак рассказала о судьбе российских артистов

Приехавшая на Каннский фестиваль Ксения Собчак встретилась с российскими артистами, которые обосновались за рубежом.
Ксения Собчак сфотографировалась с актёрами, которые занимаются творческой деятельностью за границей. Она встретила артистов после презентации фильма "Limonov". На снимках запечатлены актёры Александр Кузнецов и Андрей Бурковский.
"Никакой вот этой темы "они уехали и …. без соли доедают". Не надейтесь", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Андрей Бурковский открывает актёрскую школу в Бостоне.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.