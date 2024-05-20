Посетившая Каннский фестиваль Ксения Собчак рассказала о судьбе российских артистов

Ксения Собчак рассказала, как живут уехавшие за рубеж артисты

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приехавшая на Каннский фестиваль Ксения Собчак встретилась с российскими артистами, которые обосновались за рубежом.

Фото: @ksbchk by Телеграм-канал Ксении Собчак is licensed under public doman

Ксения Собчак сфотографировалась с актёрами, которые занимаются творческой деятельностью за границей. Она встретила артистов после презентации фильма "Limonov". На снимках запечатлены актёры Александр Кузнецов и Андрей Бурковский.

"Никакой вот этой темы "они уехали и …. без соли доедают". Не надейтесь", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Андрей Бурковский открывает актёрскую школу в Бостоне.