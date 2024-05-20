Ваш автомобиль не заводится? Возможно, пришло время заменить аккумулятор

Автомобильный аккумулятор (АКБ) играет ключевую роль в работе транспортного средства, обеспечивая запуск двигателя и функционирование электрических систем.
Определить необходимость замены АКБ можно по ряду признаков: износу батареи, который обычно составляет 3-5 лет, низкому напряжению ниже 12.4 В, падению напряжения под нагрузкой ниже 9.6 В, замедлению запуска двигателя и визуальным признакам повреждения, таким как трещины или вздутие корпуса.
Замену аккумулятора можно выполнить самостоятельно, следуя определенной процедуре: подготовке, снятии старого аккумулятора, установке нового и утилизации старого. Важно использовать аккумулятор, соответствующий спецификациям автомобиля, и соблюдать меры безопасности при замене.
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