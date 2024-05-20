Два супер- упражнения на пресс для идеальной талии, которые можно выполнить в домашних условиях

Делайте эти два упражнения на пресс и ваша талия будет тонкой

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Хотите избавиться от лишних сантиметров в талии и получить стройную фигуру? Следуйте простым рекомендациям, чтобы достичь желаемого результата. Чтобы похудеть в талии, попробуйте эти два упражнения на мышцы пресса.

ИДЕАЛЬНАЯ ТАЛИЯ ЗА 10 МИНУТ. ГЛУБОКИЕ МЫШЦЫ ЖИВОТА, КОР/ПРЕСС!

Ведь важный шаг к достижению результатов- это занятия спортом. Регулярные тренировки на прессе, упражнения для талии и кардио помогут сжечь лишний жир и укрепить мышцы.

Упражнение 1

Упражнение выполняется лежа. Руки и ноги поднимите вверх, потом можно взять в руки утяжелители. На выдохе тянемся руками и корпусом до стоп. На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Упражнение 2

Еще одно упражнение делаем также из исходного положения лежа на спине, ноги в коленках согнуты, стопы стоят на полу. Делаем скручивание из стороны в сторону, будто бы пытаемся дотянуться пальцами до пяток.

Каждое упражнение делается около 1 минуты.

Не забывайте про правильное дыхание и растяжку после тренировок.

Помните, что результаты приходят не сразу, но терпение и упорство приведут вас к желаемой цели.