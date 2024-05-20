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Сделано в России: российская продукция бьёт рекорды на ярмарке в Китае

Подведены итоги фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине

1:17
Экономика

Российская водка, вина, натуральные морсы и мед, а также мясные полуфабрикаты заняли высокие позиции на фестивале-ярмарке "Сделано в России" в Харбине*.

Подведены итоги фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Public Domain

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ), организатора мероприятия.

Несколько российских компаний отметили высокий спрос на свою продукцию и рекордные продажи.

Представители бренда премиальной водки "Легенда Кремля" заявили, что за первый день ярмарки продали половину запасов и были вынуждены срочно организовать дополнительную поставку.

Компания "Карельское лето" распродала все запасы морсов за первые полтора часа. Производитель отметил, что китайские потребители ценят продукты без сахара и консервантов.

"Паритет Агро" из Краснодарского края продала более 600 кг хлебопекарной муки за первые четыре часа фестиваля.

Производитель меда "Предгорья Белухи" нашел более десяти потенциальных партнеров из Китая за первые два дня, а компания "АбиПродакт" распродала все фирменные горячие пирожки "Чебупай".

* город субпровинциального значения в северо-восточном Китае.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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