Не гладьте собаку по голове: узнайте, почему ни в коем случае так нельзя делать

Некоторые люди любят гладить незнакомых собак по голове на улице.
Однако никто не может предсказать последствия такого действия. Поглаживая собаку по голове, человек стремится наладить контакт и показать свою любовь и заботу. Но собаки воспринимают это по-другому.
В дикой природе собаки и волки по-своему интерпретируют подобные жесты. Положить лапу на голову другой собаки означает, что первая собака доминирует над второй.
В этот момент собака осознает, что противник сильнее и она не сможет победить.
Поэтому не стоит гладить незнакомых собак по голове, так как они могут воспринять это как попытку доминировать.
Однако если ваша собака или собака, которая вас знает, положительно реагирует на такие прикосновения, то вы можете смело ее гладить.
Признаки, что вашим действиям недовольна собака:
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.