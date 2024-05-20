Не гладьте собаку по голове: узнайте, почему ни в коем случае так нельзя делать

Кинологи рассказали, почему нельзя гладить собаку по голове

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые люди любят гладить незнакомых собак по голове на улице.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Однако никто не может предсказать последствия такого действия. Поглаживая собаку по голове, человек стремится наладить контакт и показать свою любовь и заботу. Но собаки воспринимают это по-другому.

В дикой природе собаки и волки по-своему интерпретируют подобные жесты. Положить лапу на голову другой собаки означает, что первая собака доминирует над второй.

В этот момент собака осознает, что противник сильнее и она не сможет победить.

Поэтому не стоит гладить незнакомых собак по голове, так как они могут воспринять это как попытку доминировать.

Однако если ваша собака или собака, которая вас знает, положительно реагирует на такие прикосновения, то вы можете смело ее гладить.

Признаки, что вашим действиям недовольна собака:

она начала прижимать уши и хвост — уберите руки, так как собака начинает злиться

лучше погладьте шею, живот или грудную клетку, чтобы вызвать у собаки положительные эмоции.