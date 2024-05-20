Как домашние животные влияют на сон человека: неожиданные результаты

Ученые выяснили, что домашние животные могут оказывать влияние на сон своих владельцев. Это касается как кошек, так и собак. Они способны уменьшить тревожность и депрессию, но также могут нарушить режим сна. Вот к каким результатам пришли эксперты.
Считается, что кошки и собаки могут дарить своим владельцам во время сна чувство комфорта и безопасности. Это приводит к снижению уровня тревожности, повышению устойчивости к стрессу и снижению риска депрессии.
С другой стороны, питомцы могут нарушать сон, делая его менее качественным.
Такие выводы сделали исследователи Национального исследования здоровья и питания США. Что же они обнаружили?
Владельцы собак чаще сталкиваются с нарушениями сна. У кошатников наблюдаются непроизвольные подергивания конечностей.
Ученые пока не установили, виноваты ли в этом спящие рядом животные.
Ранее проведенные исследования показали, что нарушения сна человека могут быть связаны с ночной активностью домашних животных. Однако тогда не учитывалось, где именно спали питомцы.
Пока ученые не рекомендуют людям, склонным к частым недомоганиям, спать вместе с домашними животными, чтобы не усугубить проблемы со сном.
На сольном концерте в Киеве Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, встретил недовольство публики после исполнения своих старых русскоязычных песен.