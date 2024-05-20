Вейп на борту — к беде: новые правила перевозки и использования вейпов на борту самолета

Правила перевозки и использования вейпов в самолете

1:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

Электронные сигареты, широко известные как вейпы, стали причиной опасных пожаров на борту самолетов и при наземном обслуживании. По данным Gmail, около 82 миллионов человек по всему миру используют вейпы, но многие не осведомлены о возможных рисках, связанных с их транспортировкой и использованием.

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Опасность возгорания при использовании вейпов обусловлена литиевыми батареями, которые нагревают компоненты устройства. Эти батареи безопасны при правильной эксплуатации, но могут загореться или взорваться при неправильном обращении или из-за производственного брака.

Путешественникам рекомендуется перевозить вейпы в ручной клади, а не в багаже, так как тушить пожар в салоне самолета легче. Следует также соблюдать правила использования и транспортировки вейпов, в частности, ограничивать содержание лития в батареях до двух граммов и мощность до 100 Втч.

Перед полетом необходимо отключить батареи, выключить устройства и не заряжать их. Запасные батарейки в ручной клади должны быть упакованы индивидуально, чтобы избежать короткого замыкания.

Важно помнить, что использование вейпов в самолете регулируется теми же законами, что и курение, и за попытку использования могут быть наложены серьезные штрафы. В некоторых странах вейпинг может привести не только к пожарам, но и к тюремному заключению. Например, в Таиланде за перевозку электронной сигареты можно получить до 10 лет тюрьмы, а в Катаре — трехмесячный срок или штраф в размере 10 000 риалов (около 180 тысяч рублей).