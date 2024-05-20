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Вейп на борту — к беде: новые правила перевозки и использования вейпов на борту самолета

Правила перевозки и использования вейпов в самолете

1:43
Туризм

Электронные сигареты, широко известные как вейпы, стали причиной опасных пожаров на борту самолетов и при наземном обслуживании. По данным Gmail, около 82 миллионов человек по всему миру используют вейпы, но многие не осведомлены о возможных рисках, связанных с их транспортировкой и использованием.

Правила перевозки и использования вейпов в самолете
Фото: commons.wikimedia.org by Vaper City is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Опасность возгорания при использовании вейпов обусловлена литиевыми батареями, которые нагревают компоненты устройства. Эти батареи безопасны при правильной эксплуатации, но могут загореться или взорваться при неправильном обращении или из-за производственного брака.

Путешественникам рекомендуется перевозить вейпы в ручной клади, а не в багаже, так как тушить пожар в салоне самолета легче. Следует также соблюдать правила использования и транспортировки вейпов, в частности, ограничивать содержание лития в батареях до двух граммов и мощность до 100 Втч.

Перед полетом необходимо отключить батареи, выключить устройства и не заряжать их. Запасные батарейки в ручной клади должны быть упакованы индивидуально, чтобы избежать короткого замыкания.

Важно помнить, что использование вейпов в самолете регулируется теми же законами, что и курение, и за попытку использования могут быть наложены серьезные штрафы. В некоторых странах вейпинг может привести не только к пожарам, но и к тюремному заключению. Например, в Таиланде за перевозку электронной сигареты можно получить до 10 лет тюрьмы, а в Катаре — трехмесячный срок или штраф в размере 10 000 риалов (около 180 тысяч рублей).

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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