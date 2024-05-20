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Сжимающий пространство как тюбик с зубной пастой субсветовой двигатель возможен без нарушения законов физики

Доказана реальность варп-двигателя, не нуждающегося в экзотических формах материи

1:53
Наука

Учёные Университета Алабамы в Хантсвилле и Лаборатории перспективных двигателей прикладной физики в Нью-Йорке доказали реальность создания варп-двигателя, не нарушающего законов физики. Теоретическую модель они описали в журнале Classical and Quantum Gravity.

Доказана реальность варп-двигателя, не нуждающегося в экзотических формах материи
Фото: NASA is licensed under public domain

Варп-эффект — это сжатие пространства, позволяющее быстро перемещаться на огромные расстояния на скоростях, равных или превышающих световую. До некоторых пор двигатели, сжимающие пространство подобно тюбику с зубной пастой, были скорее выдумкой писателей-фантастов, нежели технологией.

Но в 1994 году мексиканский физик-теоретик Мигель Алькубьерре описал не нарушающий законов физики варп-двигатель. Для его работы, однако, требовался пузырь отрицательной плотности энергии, питаемый либо ещё не открытыми экзотическими частицами, либо таинственной тёмной энергией.

На основе этих выкладок разработана модель двигателя, способного достичь субсветовой скорости, при этом не нуждающегося в экзотических формах материи. Он представляет собой оболочку из стабильной материи с распределением вектора сдвига.

"Продемонстрировав первую в своем роде модель, мы показали, что варп-двигатели нельзя отнести к научной фантастике", — заявил доктор Джаред Фукс из Университета Алабамы.

При нынешних технологических возможностях человечества практическая реализация разработки нереальна, но учёные уверены: они на правильном пути.

"Хотя такая конструкция по-прежнему потребует значительного количества энергии, она демонстрирует, что варп-эффекты могут быть достигнуты без экзотических форм материи", — объяснил аспирант из Университета Алабамы Кристофер Хелмерих.

Варп-двигатель
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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