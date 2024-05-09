Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасатели рассказали про места у воды, где нельзя отдыхать
Какие кожные проблемы могут возникнуть в летний период
Как приготовить десерт из жареных в меду орехов, семян и изюма
На скалистой суперземле впервые обнаружен намек на атмосферу
Почему не стоит использовать зимние шины летом: основные причины
Зепюр Брутян призналась, что хочет спасти мир в кино
Что можно сделать, чтобы восстановиться после тренировки: 8 вариантов действий
Товарооборот России и Армении превысил семь миллиардов долларов
Эксперт Корнеева: полис ДМС повышает уровень комфорта беременной
Что делать, если семенная картошка испортилась?

Рассказываем, какой картофель сажать не стоит

2:15
Садоводство » Овощи

Семенная картошка является одним из самых популярных овощей в мире. Она богата питательными веществами и является важным источником пищи для многих людей. Однако, как и любой другой продукт, картошка может испортиться, что может привести к серьёзным проблемам для фермеров и потребителей.

Рассказываем, какой картофель сажать не стоит
Фото: Own work by Александр Беляев is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Итак, что делать, если вы обнаружили, что ваша семенная картошка испортилась? В первую очередь, не паникуйте. Это может произойти по разным причинам, и в большинстве случаев можно предпринять меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение проблемы.

Изначально важным будет определить причину порчи картошки. Она может быть вызвана различными факторами, такими как неправильное хранение, повреждения во время сбора или транспортировки, а также заболевания растений. Если вы выращиваете картошку самостоятельно, то важно следить за её состоянием и принимать меры по предотвращению возможных проблем.

Если причина порчи картошки неизвестна, то следующим действием будет проведение осмотра. Испорченная картошка может иметь признаки гниения, пятен или плесени. Если вы обнаружили такие признаки, то необходимо немедленно удалить порчу и выбросить её. Не стоит рисковать и использовать испорченную картошку для приготовления пищи, так как это может привести к отравлению.

Если же картошка выглядит здоровой, но имеет неприятный запах, то это может быть признаком начала процесса порчи. В этом случае, лучше всего выбросить её, чтобы избежать риска заболевания.

Если вы обнаружили, что картошка испортилась во время хранения, то важно принять меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение проблемы. В первую очередь, необходимо удалить все испорченные картошки из упаковки или контейнера и тщательно промыть оставшиеся. Затем, следует пересмотреть условия хранения. Картошка должна храниться в прохладном и сухом месте, при температуре около 4 градусов Цельсия. Также важно избегать контакта с влагой, так как это может способствовать развитию плесени.

Предподготовка посадочной картошки
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Для чего кошка при первой возможности ест траву: она не чистит желудок
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Последние материалы
Готовим полезный боул с пробиотиками
Грузия вводит новые условия въезда для россиян
Секрет лёгкой прополки
Косметологические процедуры, которые не рекомендуется проводить в летний сезон
Ольга Бузова заявила, что фильм "Летят журавли" должны показывать в школах
Как правильно мыть автомобиль на "самомойке": что лучше применять сначала
Проблемы ЕАЭС станут решаться только при повышении уровня интеграции
Когда полезнее бегать для здоровья: утром или вечером?
В России зафиксирован резкий рост займов на ремонт и страхование автомобилей
40% компаний в Германии пожаловались на отсутствие заказов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников