Вы рискуете безопасностью. Опасные последствия езды на зимней резине летом

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Почему не стоит использовать зимние шины летом: основные причины

0:39
Авто

Сезонный выбор автомобильных покрышек важен для безопасности и управляемости на дороге. Несмотря на то, что зимние шины обеспечивают устойчивость при низких температурах, использование их летом сопряжено с рисками.

Почему не стоит использовать зимние шины летом: основные причины
Фото: Wikipedia by TUBS is licensed under CC BY-SA 3.0

Зимняя резина изготавливается из мягкой смеси, которая не справляется с высокими температурами, приводя к недостаточному сцеплению, повышенному расходу топлива и износу. Также тормозной путь на зимних покрышках летом увеличивается, что повышает вероятность аварии.

Использование шипованных шин летом также запрещено техническим регламентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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