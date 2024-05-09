Вы рискуете безопасностью. Опасные последствия езды на зимней резине летом

Сезонный выбор автомобильных покрышек важен для безопасности и управляемости на дороге. Несмотря на то, что зимние шины обеспечивают устойчивость при низких температурах, использование их летом сопряжено с рисками.
Зимняя резина изготавливается из мягкой смеси, которая не справляется с высокими температурами, приводя к недостаточному сцеплению, повышенному расходу топлива и износу. Также тормозной путь на зимних покрышках летом увеличивается, что повышает вероятность аварии.
Использование шипованных шин летом также запрещено техническим регламентом.
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