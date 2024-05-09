Товарооборот России и Армении бьет рекорды: Путин и Пашинян обсудили сотрудничество

Товарооборот России и Армении превысил семь миллиардов долларов

0:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Товарооборот между Россией и Арменией превысил семь миллиардов долларов, как заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Alexanyan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Президент подчеркнул, что это рекордный показатель.

Путин провел переговоры с Пашиняном 8 мая после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Это была первая встреча лидеров с декабря 2023 года. В Кремле отметили, что из-за отсутствия контактов между ними с тех пор сегодняшняя беседа имеет особое значение.