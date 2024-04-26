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Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"

Сергей Безруков назвал причину, по которой не хочет сниматься в новой "Бригаде"

0:52
Шоу-бизнес

Сергей Безруков ответил на вопрос о возможном продолжении культового сериала 90-х "Бригада".

Сергей Безруков назвал причину, по которой не хочет сниматься в новой "Бригаде"
Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public domain

Народный артист России отреагировал на вопросы подписчиков о сериале "Бригада". Поклонники Безрукова интересуются, почему он не желает исполнить роль в новом сериале "Бригада".

"Скажу так… "Бригада" — это история четырех друзей: Саши Белого, Космоса, Фила и Пчёлы. А друзей, как вы понимаете, уже не вернуть. Поэтому не вижу смысла в продолжении сюжета. Без друзей "Бригады" нет", — выразил своё мнение актёр в Инстаграм*.

Ранее Сергей Безруков пришёл в восторг от оригинального подарка супруги на годовщину свадьбы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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