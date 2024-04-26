Сергей Безруков объяснил, почему не хочет сниматься в продолжении сериала "Бригада"

Сергей Безруков ответил на вопрос о возможном продолжении культового сериала 90-х "Бригада".
Народный артист России отреагировал на вопросы подписчиков о сериале "Бригада". Поклонники Безрукова интересуются, почему он не желает исполнить роль в новом сериале "Бригада".
"Скажу так… "Бригада" — это история четырех друзей: Саши Белого, Космоса, Фила и Пчёлы. А друзей, как вы понимаете, уже не вернуть. Поэтому не вижу смысла в продолжении сюжета. Без друзей "Бригады" нет", — выразил своё мнение актёр в Инстаграм*.
Ранее Сергей Безруков пришёл в восторг от оригинального подарка супруги на годовщину свадьбы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".