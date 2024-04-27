Караулят группами: агрессивные подростки стали нападать на курьеров в Нижневартовске

В Нижневартовске фиксируются случаи нападений подростков на курьеров во дворах жилых домов. Молодежь в больших группах поджидает их у подъездов.
В местном сообществе "ЧП Нижневартовск" появилось обращение от службы доставки, где сотрудники выражают недовольство по поводу агрессивного поведения подростков.
"В последнее время участились атаки на наших курьеров. Мы обеспечиваем доставку всем, а вы, вместо того чтобы расходовать энергию на безделье, могли бы найти себе работу, а не собираться группами около домов и искать, на кого бы напасть", — отмечается в заявлении.
Компания предупредила, что может обратиться в полицию, если нападения продолжатся.
Жители города также выражают своё недовольство постоянными драками и стычками среди молодежи. Они предлагают создание добровольных дружин или патрулей, чтобы прекратить беспорядки, сообщает muksun.fm.
"Добровольные дружины — это хороший способ решения проблемы. Полиции, а точнее руководству, будет стыдно, надеюсь, что их работу простые граждане будут делать"
Поклонникам не понравился внешний вид звезды.