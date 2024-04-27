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Караулят группами: агрессивные подростки стали нападать на курьеров в Нижневартовске

В Нижневартовске банда подростков нападают на курьеров

1:10
Происшествия

В Нижневартовске фиксируются случаи нападений подростков на курьеров во дворах жилых домов. Молодежь в больших группах поджидает их у подъездов.

В Нижневартовске банда подростков нападают на курьеров
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В местном сообществе "ЧП Нижневартовск" появилось обращение от службы доставки, где сотрудники выражают недовольство по поводу агрессивного поведения подростков.

"В последнее время участились атаки на наших курьеров. Мы обеспечиваем доставку всем, а вы, вместо того чтобы расходовать энергию на безделье, могли бы найти себе работу, а не собираться группами около домов и искать, на кого бы напасть", — отмечается в заявлении.

Компания предупредила, что может обратиться в полицию, если нападения продолжатся.

Жители города также выражают своё недовольство постоянными драками и стычками среди молодежи. Они предлагают создание добровольных дружин или патрулей, чтобы прекратить беспорядки, сообщает muksun.fm.

"Добровольные дружины — это хороший способ решения проблемы. Полиции, а точнее руководству, будет стыдно, надеюсь, что их работу простые граждане будут делать"

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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