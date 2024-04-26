Риелторы объяснили, почему люди расхотели вдруг покупать загородные дома в Москве и Подмосковье

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За год спрос на загородное жильё в Москве и Подмосковье снизился на 16,4%

1:26
Недвижимость

Спрос на загородное жильё в Москве и Подмосковье снизился на 16,4%, подсчитала "Азбука недвижимости", передаёт в четверг Интерфакс.

За год спрос на загородное жильё в Москве и Подмосковье снизился на 16,4%
Фото: mos.ru by Евгений Самарин is licensed under CC0

"В первом квартале нынешнего года интерес к покупке загородных домов и земельных участков в Москве и Подмосковье сократился на 5,9% в сравнении с четвёртым кварталом 2023-го. Относительно первого квартала прошлого года падение ещё более заметное — на 16,4%", — уточнили риелторы.

По их мнению, это может быть вызвано ужесточением условий льготных ипотечных программ — максимальную сумму кредита уменьшили до 6 миллионов рублей, а на покупку и строительство надо никак не меньше 8-14 миллионов.

Кроме того, неблагоприятную роль сыграла холодная и снежная зима — 2023/2024. "Многие просто не хотели в сложных погодных условиях ездить на просмотры объектов", — объяснили эксперты.

На это явно указывает начавшееся восстановление спроса с апреля. Его, к слову, заметили и в компании "Этажи".

Кроме того, о росте интереса к загородному жилью очевидно свидетельствует увеличение спроса на стройматериалы для ИЖС и соответствующие инструменты.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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