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Рост цен на новостройки в России: влияние льготной ипотеки и прогнозы на 2024

В России новостройки подорожали вдвое за 4 года

2:04
Недвижимость » Аналитика

После введения льготной ипотечной программы в России весной 2020 года, стоимость квадратного метра нового жилья в большинстве крупных городов увеличилась более чем вдвое, как поделились с "Известиями" аналитики из федеральной компании "Этажи". Программа, запланированная до 1 июля 2024 года, значительно поддержала спрос на новые квартиры, что стимулировало рост строительства, отметил Ильдар Хусаинов, директор "Этажей". Вместе с тем, значительное отличие в ипотечных ставках между новостройками и "вторичкой" вызвало дисбаланс цен.

В России новостройки подорожали вдвое за 4 года
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

Согласно данным компании, в 10 из 16 городов-миллионников с апреля 2020 года цена за квадратный метр увеличилась более чем в два раза. Лидерами по росту стали Омск (2.8 раза), Нижний Новгород (2.7 раза), Ростов-на-Дону и Краснодар (по 2.5 раза), Самара (2.4 раза). В Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 1.7 и 1.9 раза соответственно. В целом по стране новостройки подорожали на 1.9 раза, с 67 778 рублей до 128 200 рублей за квадратный метр.

Денис Жалнин, генеральный директор комбината стеновых материалов "Винзер", предполагает, что из-за ограничения льготных программ, застройщики будут стремиться снизить себестоимость строительства, учитывая покупательскую способность населения и предлагая более доступные варианты жилья. Он указал на тенденцию к сокращению сроков строительства и экономии на отделке, в том числе за счет использования более дешевых материалов и уменьшения площадей квартир. Эксперт уверен, что тренд на сокращение издержек будет нарастать в ближайшие годы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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