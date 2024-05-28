Секрет гладких пяток: эффективный домашний уход от мастера педикюра

Как добиться гладких пяточек в домашних условиях

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа ног нуждается в усиленном уходе из-за ее плотности. Красивые пяточки особенно актуальны в летний период, когда почти вся обувь открытая. Мастер педикюра Светлана Любимова рассказала о важных правилах ухода за стопами в домашних условиях.

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Распаривать кожу следует пару раз в две недели, так как слишком частое распаривание мешает коже обновляться. Ванночки с добавлением молока помогут еще эффективнее размягчить кожу: достаточно добавить пол-литра молока в таз с теплой водой, подержать стопы в воде полчаса и аккуратно обработать пемзой.

Для дополнительного ухода можно использовать маски для ног. Если кожа слишком грубая и крем не справляется с трещинками, стоит применять маски. Хорошую маску можно приготовить на основе меда, смешанного с оливковым маслом в равных пропорциях. Наносить ее следует на стопы, оборачивая пищевой пленкой, и выдерживать полчаса перед тщательным смыванием водой.

Обычный крем для тела не работает так же эффективно, как специальный крем с мочевиной. Мочевина мощно размягчает даже самую грубую кожу, при этом не травмируя ее, как это могло бы быть с пилкой или щипчиками. Крем с мочевиной (10%) рекомендуется использовать на ночь, и уже через пару применений кожа станет невероятно мягкой.