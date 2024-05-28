В Госдуме нашли единственный способ сделать жильё в России доступным

Депутат Делягин предложил социальную аренду для решения жилищной проблемы в РФ

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Социальная аренда — единственный способ сделать доступным жильё в России, уверен замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Своим видением решения жилищной проблемы он поделился с URA.RU.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Льготная ипотека, при всех своих очевидных плюсах, привела к взрывному росту цен на недвижимость, констатировал народный избранник. "Поскольку хоть ипотека, в том числе льготная, и задрала цены на жильё до небес, но всё же расширила предложение на рынке недвижимости, — заметил он. — Расширение спроса на жильё, в том числе благодаря ипотеке, требует ограничения злоупотребления застройщиками своим монопольным положением".

"Если кто-то в государстве вдруг захочет сделать жильё доступным, то нужно ограничить произвол монополий, хотя бы строительных и банковских. Также нужно обеспечить массовое, а не точечное, как сейчас, строительство жилья для социальной, то есть почти бесплатной, долгосрочной аренды", — заявил Делягин.

Семейная ипотека под 6% завершается до 1 июля, напоминает издание. До тех пор жильё может ещё подорожать — по разным оценкам, от 1,5 до 15%.