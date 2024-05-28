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Политолог Брутер: как митинги в Армении повлияют на карьеру Пашиняна

Политолог Брутер: Пашинян потеряет власть, если этого захочет Запад

1:29
Мир

Акции протеста в Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна не приведут к желаемому результату. Его свержение возможно лишь при участии местной политической элиты и силовых структур, если это будет поддержано Западом. Такое мнение выразил политолог Владимир Брутер в интервью с URA. RU.

Политолог Брутер: Пашинян потеряет власть, если этого захочет Запад
Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

В Армении начались акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки Пашиняна, протестующие блокируют дороги, а полиция уже задержала 240 человек, включая депутатов и сына бывшего председателя ОДКБ Игоря Хачатурова. Пашинян согласился передать Азербайджану четыре села, которые перешли под контроль Армении в 1990-х годах. Оппозиция обвиняет правительство в односторонней сдаче территорий.

"Протесты сами по себе не приводят к смене власти. Это зависит от внутренних политических условий. Если протесты усилятся, то власть ответит более жесткими методами. Ключевым фактором является позиция политической элиты и силовых структур. Если они потребуют отставки премьер-министра, ситуация изменится. Однако на данный момент Запад не позволит отстранить Пашиняна. Для этого необходим раскол внутри политической элиты и ее решительное намерение убрать его от власти, чего мы пока не наблюдаем", — считает Владимир Брутер.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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