Политолог Брутер: как митинги в Армении повлияют на карьеру Пашиняна

Политолог Брутер: Пашинян потеряет власть, если этого захочет Запад

1:29 Your browser does not support the audio element. Мир

Акции протеста в Армении с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна не приведут к желаемому результату. Его свержение возможно лишь при участии местной политической элиты и силовых структур, если это будет поддержано Западом. Такое мнение выразил политолог Владимир Брутер в интервью с URA. RU.

Фото: kremlin.ru by Russian Presidential Executive Office is licensed under Attribution 4.0 International

В Армении начались акции гражданского неповиновения. Оппозиция требует отставки Пашиняна, протестующие блокируют дороги, а полиция уже задержала 240 человек, включая депутатов и сына бывшего председателя ОДКБ Игоря Хачатурова. Пашинян согласился передать Азербайджану четыре села, которые перешли под контроль Армении в 1990-х годах. Оппозиция обвиняет правительство в односторонней сдаче территорий.