Роскошный минивэн с уникальной двухцветной окраской: Voyah Dream покоряет Россию

Voyah представила эксклюзивную версию минивэна Dream для России

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Китайская компания Voyah анонсировала премьеру лимитированной версии минивэна Dream — Private Customised Edition, которая будет представлена на Гуандунском автосалоне и доступна в России.

Фото: Wikipedia by Woshifongge2006 is licensed under CC BY-SA 4.0

Основной особенностью этой версии станет контрастная двухцветная окраска кузова, подчеркивающая высокий статус автомобиля, а также агрессивный дизайн решетки радиатора и модернизированные бамперы для улучшения аэродинамики.

Технические характеристики останутся без изменений: доступны подключаемый гибрид с общей мощностью 571 л. с. и запасом хода на электротяге 236 км, а также полностью электрическая версия с мощностью 435 л. с. и запасом хода 650 км. Продажи начнутся вскоре после премьеры.