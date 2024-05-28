В Нижегородской области не состоялся первый основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов. Школьники должны были сдавать экзамены по биологии, информатике, физике, химии и обществознанию.
Утром детей зарегистрировали и разместили в пунктах сдачи экзаменов. Однако экзамен так и не начался. Дети прождали несколько часов. Спустя пять часов ожидания в некоторых школах было принято решение отпустить детей домой. Всё это время они сидели без книг, телефонов, не было предложено ни еды, ни воды. Причиной сбоя стала техническая неисправность, контрольно-измерительные материалы не поступили, в итоге дети не могли приступить к экзамену.
При сдаче ЕГЭ (в 11 классе) проверяющие сопровождали учеников до уборной, а после чего стучали в двери, если находили, что там "подозрительно тихо".
Граждане недовольны форматом проведения ЕГЭ и требуют привлечь к ответу министра просвещения.
Некомпетентный, практически не имеющий никакого педагогического стажа, министр Кравцов вызывает всеобщую ненависть и всеобщее желание его скорейшей отставки.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.