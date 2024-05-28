В нижегородских школах едва не сорвали проведение ОГЭ

Нижегородцы недовольны форматом проведения ОГЭ и ЕГЭ

1:16 Your browser does not support the audio element. Общество

В Нижегородской области не состоялся первый основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов. Школьники должны были сдавать экзамены по биологии, информатике, физике, химии и обществознанию.

Фото: Личный архив by Антон Мельников

Утром детей зарегистрировали и разместили в пунктах сдачи экзаменов. Однако экзамен так и не начался. Дети прождали несколько часов. Спустя пять часов ожидания в некоторых школах было принято решение отпустить детей домой. Всё это время они сидели без книг, телефонов, не было предложено ни еды, ни воды. Причиной сбоя стала техническая неисправность, контрольно-измерительные материалы не поступили, в итоге дети не могли приступить к экзамену.

При сдаче ЕГЭ (в 11 классе) проверяющие сопровождали учеников до уборной, а после чего стучали в двери, если находили, что там "подозрительно тихо".

Граждане недовольны форматом проведения ЕГЭ и требуют привлечь к ответу министра просвещения.

Некомпетентный, практически не имеющий никакого педагогического стажа, министр Кравцов вызывает всеобщую ненависть и всеобщее желание его скорейшей отставки.