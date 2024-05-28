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В нижегородских школах едва не сорвали проведение ОГЭ

Нижегородцы недовольны форматом проведения ОГЭ и ЕГЭ

1:16
Общество

В Нижегородской области не состоялся первый основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов. Школьники должны были сдавать экзамены по биологии, информатике, физике, химии и обществознанию.

Нижегородцы недовольны форматом проведения ОГЭ и ЕГЭ
Фото: Личный архив by Антон Мельников

Утром детей зарегистрировали и разместили в пунктах сдачи экзаменов. Однако экзамен так и не начался. Дети прождали несколько часов. Спустя пять часов ожидания в некоторых школах было принято решение отпустить детей домой. Всё это время они сидели без книг, телефонов, не было предложено ни еды, ни воды. Причиной сбоя стала техническая неисправность, контрольно-измерительные материалы не поступили, в итоге дети не могли приступить к экзамену. 

При сдаче ЕГЭ (в 11 классе) проверяющие сопровождали учеников до уборной, а после чего стучали в двери, если находили, что там "подозрительно тихо".

Граждане недовольны форматом проведения ЕГЭ и требуют привлечь к ответу министра просвещения. 

Некомпетентный, практически не имеющий никакого педагогического стажа, министр Кравцов вызывает всеобщую ненависть и всеобщее желание его скорейшей отставки. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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