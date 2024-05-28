Цены привели в шок: российская тревел-блогерша поделилась стоимостью продуктов в Америке

Россиянка оказалась в шоке от продуктов в США

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская блогерша Марина Ершова поделилась своими впечатлениями о поездке в США и выразила шок по поводу цен на продукты в стране. Она опубликовала свой рассказ на платформе "Дзен".

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Согласно ее словам, наибольшее разочарование вызвали продукты и их цены. "Одно киви стоит 90 рублей. Это для американцев всего лишь доллар, но для нас это целая недельная жизнь на сто рублей!", — отметила она.

Она также отметила, что магазинные торты кажутся слишком дорогими и не привлекательными по цене в 2,2 тысячи рублей за "химическую бомбу". Бутылка мексиканской колы из стекла обойдется в 290 рублей, а кофе Nescafe стоит 590 рублей за 100 грамм.

"Даже пачка лапши стоит более ста рублей! Для двоих это уже 240 рублей", — жаловалась блогерша.

Ранее она также поделилась опытом встречи с жесткими правилами при пересечении границы в США. По словам россиянки, пограничники привлекли внимание красного цвета обложки ее паспорта.