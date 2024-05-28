Шенгенские визы для россиян: изменения стоимости с 11 июня 2024 года

Шенгенские визы выросли в стоимости на 12%

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

В ближайшем будущем изменится стоимость получения шенгенской визы для российских граждан. Согласно официальному сообщению Европейского союза, взрослым придется заплатить на 10 евро больше — теперь виза обойдется в 90 евро вместо прежних 80. Для детей до 12 лет стоимость также увеличится на 5 евро и составит 45 евро вместо 40.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эти изменения затронут только краткосрочные шенгенские визы (тип С), необходимые для въезда в большинство европейских стран. Кроме оплаты самой визы, россиянам придется уплатить дополнительный сбор в визовых центрах — официальных партнерах иностранных дипломатических представительств, где необходимо предоставить документы и биометрические данные для оформления визы. Эта услуга будет стоить около 35-45 евро.

Несмотря на увеличение стоимости, представители Европейской комиссии отмечают, что сборы за шенгенскую визу остаются относительно низкими по сравнению с другими странами. Например, виза в США стоит около 185 евро, а в Великобритании — от 115 фунтов стерлингов, что примерно равно 134 евро.

Новые тарифы вступят в силу с 11 июня 2024 года.