Шенгенские визы для россиян: изменения стоимости с 11 июня 2024 года

В ближайшем будущем изменится стоимость получения шенгенской визы для российских граждан. Согласно официальному сообщению Европейского союза, взрослым придется заплатить на 10 евро больше — теперь виза обойдется в 90 евро вместо прежних 80. Для детей до 12 лет стоимость также увеличится на 5 евро и составит 45 евро вместо 40.
Эти изменения затронут только краткосрочные шенгенские визы (тип С), необходимые для въезда в большинство европейских стран. Кроме оплаты самой визы, россиянам придется уплатить дополнительный сбор в визовых центрах — официальных партнерах иностранных дипломатических представительств, где необходимо предоставить документы и биометрические данные для оформления визы. Эта услуга будет стоить около 35-45 евро.
Несмотря на увеличение стоимости, представители Европейской комиссии отмечают, что сборы за шенгенскую визу остаются относительно низкими по сравнению с другими странами. Например, виза в США стоит около 185 евро, а в Великобритании — от 115 фунтов стерлингов, что примерно равно 134 евро.
Новые тарифы вступят в силу с 11 июня 2024 года.
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