Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

Медиапроект "Туристер" ответил на вопрос россиян "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных врагом.
В материале, опубликованном "Новостями МСБ", фиксировались обстрелы ракетами или беспилотниками ВСУ — это делалось на основании данных Минобороны, официальных заявлений глав регионов и городов, а также информации из СМИ и открытых источников.
Среди указанных курортов оказались:
Аналитики не включили в список крымский Джанкой, Трудовую Армению, станицы Краснодарского края, а также сам Краснодар — город, не имеющий непосредственного выхода к морю.
С осени 2022 года в пограничных Крыму, Краснодарском крае, а также в областях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Севастополе объявлен средний (следующий — военное положение) уровень реагирования.
При этом анализ туристических чатов, сообществ в соцсетях, бронирований отелей и билетов в Крым и на курорты Краснодарского края показывает — туристы едут, причем всё больше и больше.
Туристические агентства честно ответили "нет" на вопрос "опасно ли ехать и отдыхать в 2024 году в Крыму и Сочи?". По мнению экспертов, ехать отдыхать в Крыму и Сочи стоит — там "не более опасно, чем в десятках городов России, куда уже долетали БПЛА и другие "гадости" от врага, также ПВО у курортов опытная".
Согласно оценкам военных и туристических экспертов, наши сограждане просто "устали от страха атак" и привыкли к ним у себя дома, учитывая примеры обстрелов практически всех регионов, от Пскова и Москвы, через Петербург, до Казани, Саратова и Ростова-на-Дону.
Туристы наглядно видят профессионализм ПВО и уверены в защите своего отдыха.
"В результате бронирование гостиниц с необходимой инфраструктурой в Краснодарском крае и Крыму выросло в 2-4 раза по сравнению с прошлым годом", — отмечает "Туристер".
Представители "Рамблера" в исследовании делают вывод, что в сезон-2024 "несмотря на действия со стороны Киева, пляжи как минимум южного побережья Крыма и Краснодарского края будут наполнены".
Ранее Pravda. ru называла причины, по которым российские туристы не боятся и выбирают в 2024 году отпуск на море внутри страны. Среди них — цены на российских морях ниже, чем даже в привычной Турции и других зарубежных странах, отсутствие языкового барьера и проблем с картами, банками, санкциями, появление качественных предложений.
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