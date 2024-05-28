Ехать ли в Крым и Сочи: опубликована карта-анализ атакованных курортов юга

МСБ: Туристер опубликовал карту атакованных городов-курортов юга РФ

3:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Медиапроект "Туристер" ответил на вопрос россиян "ехать ли в Крым и Краснодарский край в 2024 году", опубликовав анализ ситуации, список и карту курортов юга РФ, атакованных врагом.

Фото: Туристер-2024 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

В материале, опубликованном "Новостями МСБ", фиксировались обстрелы ракетами или беспилотниками ВСУ — это делалось на основании данных Минобороны, официальных заявлений глав регионов и городов, а также информации из СМИ и открытых источников.

Среди указанных курортов оказались:

Ейск,

Тарханкут,

Геленджик,

Евпатория,

Сочи,

окраина Алушты,

Туапсе,

Феодосия,

Новороссийск (военная база Черноморского флота),

Симферополь,

Таганрог,

Керчь,

Волна (Темрюк),

Севастополь (основная база Черноморского флота).

Аналитики не включили в список крымский Джанкой, Трудовую Армению, станицы Краснодарского края, а также сам Краснодар — город, не имеющий непосредственного выхода к морю.

С осени 2022 года в пограничных Крыму, Краснодарском крае, а также в областях Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской и Севастополе объявлен средний (следующий — военное положение) уровень реагирования.

При этом анализ туристических чатов, сообществ в соцсетях, бронирований отелей и билетов в Крым и на курорты Краснодарского края показывает — туристы едут, причем всё больше и больше.

Туристические агентства честно ответили "нет" на вопрос "опасно ли ехать и отдыхать в 2024 году в Крыму и Сочи?". По мнению экспертов, ехать отдыхать в Крыму и Сочи стоит — там "не более опасно, чем в десятках городов России, куда уже долетали БПЛА и другие "гадости" от врага, также ПВО у курортов опытная".

Согласно оценкам военных и туристических экспертов, наши сограждане просто "устали от страха атак" и привыкли к ним у себя дома, учитывая примеры обстрелов практически всех регионов, от Пскова и Москвы, через Петербург, до Казани, Саратова и Ростова-на-Дону.

Туристы наглядно видят профессионализм ПВО и уверены в защите своего отдыха.

"В результате бронирование гостиниц с необходимой инфраструктурой в Краснодарском крае и Крыму выросло в 2-4 раза по сравнению с прошлым годом", — отмечает "Туристер".

Представители "Рамблера" в исследовании делают вывод, что в сезон-2024 "несмотря на действия со стороны Киева, пляжи как минимум южного побережья Крыма и Краснодарского края будут наполнены".