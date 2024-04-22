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Турзащита и специалисты ПВО назвали 4 самых безопасных российских курорта летом 2024 года

Офицер ПВО Воробьёв назвал юг Крыма безопасным курортом в РФ

3:48
Туризм

Туристы, планирующие свой отпуск и стремящиеся узнать, "где безопасно отдыхать летом 2024 года", активно обсуждают мнение полковника войск ПВО СССР Александра Воробьёва.

Офицер ПВО Воробьёв назвал юг Крыма безопасным курортом в РФ
Фото: Главный чат туристов by Серге is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Профессиональный военный перечислил, "на каких наших курортах Черного моря никогда не было атак БПЛА и ракет, но есть ПВО". Среди них — "Абхазия и Южный берег Крыма".

И действительно, несмотря на проводимую СВО и попытки вражеских диверсий, атак БПЛА, ракетами, безэкипажными катерами, ни одна их них не коснулась курортного Южного берега Крыма и популярной у российских внутренних туристов Абхазии, формально не входящей в состав РФ.

Список регионов дополнил глава компании по обеспечению туристической безопасности (т.е. "турзащите") Роман Шмелёв. Его организация занимается аналитикой и рекомендациями для туристов, их юридической и физической защитой в местах отдыха.

Специалист по турбезопасности заявил Pravda. Ru, что не стал бы ограничиваться вышеназванными регионами, а добавил бы к ним Краснодарский Край (попытки атак БПЛА на Сочи и Туапсе не угрожали туристам) и Кавказ (Дагестан и т. д.) — там и военно-политическая, и межнациональная стабильность).

"Я как-то после попытки атаковать Краснодарский край обратил внимание на пиар-подачу таких атак в западной прессе, в украинских и европейских социальных сетях", — поделился с Pravda. Ru известный политолог Андрей Гусий.

Он пояснил, что акцент делался на том, что это именно туристический регион.

"С одной стороны, это признание того, что Украина пытается бить по принципу "куда долетит, туда долетит". С другой стороны, мы понимаем, что будут попытки испугать отдыхающих. Но туристов это не пугает. К перманентным угрозам Киева россияне относятся спокойно — есть ПВО, есть спецслужбы и всё относительно безопасно", — делится аналитик.

Эксперт пояснил, что поведение туристов видно по статистике бронирований в Крыму и Краснодарском крае в 2024 году.

"Риски любому региону закончатся не только при появлении санитарной зоны, а когда Киев перестанет запускать ракеты, заниматься терактами. Как показала трагедия в "Крокус Сити Холле" и при других диверсиях, даже если Украина не сможет стрелять, она может пользоваться террористическими способами", — предупредил Гусий.

"Однако я уверен, что понимают это и наши силовые ведомства, а также понимают, сколько людей едет на побережье. Думаю, что соответствующие выводы сделаны", — заключил он.

Отметим, что туристические агентства и аналитики рынка фиксируют значительный рост внутреннего туризма.

Есть несколько причин, по которым россияне выбирают именно отпуск на море внутри страны:

  • В сезоне-2024 цены на отдых на морских курортах России ниже, чем даже в привычной Турции и т. д.
  • Часть россиян по роду своей работы или службы (чиновники, силовики, сотрудники госкорпораций, некоторые госслужащие, и т. п.) не могут покидать РФ и ехать в недружественные страны.
  • Отсутствие языкового барьера, проблем с приёмом банковских карт, отсутствие необходимости иметь загранпаспорт, проходить таможню.
  • Появление качественных и недорогих предложений по летнему отдыху (в том числе с семьёй и детьми) в России — ранее турагентства предпочитали продавать заграничные туры.
Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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