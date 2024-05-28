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Какие овощи нельзя сажать рядом с яблоней

Худшие соседи для яблони: делимся

1:47
Садоводство » Деревья и кустарники

Яблони - одно из самых популярных деревьев в саду, но при выборе растений для соседства с яблонями, важно учитывать их совместимость. Некоторые овощи не стоит сажать рядом с яблонями, поскольку это может негативно сказаться на их здоровье и урожайности.

Худшие соседи для яблони: делимся
Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Колычев is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Первым овощем, которое не рекомендуется сажать рядом с яблонями, является картофель. Картофель является хозяином для многих вредителей, таких как картофельный жук или нематоды, которые могут также атаковать яблони и повредить их корни. Кроме того, картофель и яблони имеют разные потребности в питательных веществах, что может привести к конкуренции за питательные вещества в почве.

Следующим овощем, которое лучше не сажать рядом с яблонями, является помидор. Помидоры также являются привлекательными для многих вредителей, которые могут навредить яблоням. Кроме того, помидоры также могут быть очень требовательны к уровню влаги в почве, что может вызвать проблемы для яблонь.

Ещё одним овощем, которое лучше не сажать рядом с яблонями, является чеснок. Чеснок является растением с высоким содержанием фитонцидов, которые могут подавлять рост других растений в окружающей области, включая яблони. Кроме того, чеснок может привлекать насекомых, которые могут быть вредными для яблонь.

В целом, при выборе овощей для посадки рядом с яблонями, важно учитывать их совместимость и потребности в питательных веществах, влаге и свете. Избегайте соседства яблонь с картофелем, помидорами и чесноком, чтобы обеспечить здоровый рост и урожайность как овощей, так и яблоней.

Соседство плодовых растений
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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