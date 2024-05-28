36-летняя Юлиана Караулова в откровенном бикини удивила фанатов "высушенной" фигурой

Певица Юлианна Караулова показала фигуру в белом бикини

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Юлианна Караулова в блоге поделилась кадрами с пляжа — она предстала в белом раздельном купальнике.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Юлианы Карауловой в Инстаграм is licensed under public domain

Поклонники пришли в восторг от того, в какой форме находится артистка спустя три года после родов. Они отметили, что у неё роскошная фигура, а сама она очень красивая.

Караулова признавалась в одном из интервью, что смогла быстро привести себя в форму после родов благодаря коронавирусу. Ей не помогали спорт или ограничения в питании, но из-за болезни она смогла скинуть приличное количество килограммов. Позднее она выздоровела и набрала мышечную массу.

Юлианна Караулова воспитывает единственного сына Александра, родившегося 29 мая 2021 года. Певица счастлива в браке с саунд-продюсером Андреем Чёрным, познакомилась с которым ещё на "Фабрике звёзд".

Ранее стали известны подробности развода Алсу с мужем спустя 18 лет брака.