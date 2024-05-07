Начинка для пирогов и пирожков из картофеля: ваши близкие будут просить добавки!

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Начинка картофельная для пирожков: обжаренный лук придаёт ей восхитительный аромат

1:33
Еда

Картофельная начинка — важный компонент вкусных пирожков. Предлагаем вам рецепт приготовления картофельной начинки, которая добавит аромата и сочности вашей выпечке.

Начинка картофельная для пирожков: обжаренный лук придаёт ей восхитительный аромат
Фото: commons.wikimedia.org by Рыцарь поля is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 0,5 кг картофеля,

— 1 шт лук репчатый,

— 30 г сливочного масла,

— 1-2 столовые ложки растительного масла,

— соль и перец по вкусу,

— свежая зелень по вкусу.

Инструкции:

  1. Очистите и помойте картофель, затем нарежьте его на крупные кусочки.
  2. Положите картофель в кастрюлю, залейте водой, добавьте немного соли и варите до мягкости в течение 15-20 минут.
  3. В это время очистите и нарежьте лук мелкими кубиками, а затем обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
  4. Когда картофель готов, слейте воду и измельчите его до состояния пюре, используя давилку или пресс.
  5. Добавьте картофельному пюре обжаренный лук, сливочное масло, соль и перец по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно смешались.
  6. По желанию добавьте в начинку свежую зелень, такую как петрушка или укроп, чтобы придать ей свежий аромат и вкус.

Теперь ваша картофельная начинка готова для использования в пирожках или пирогах. Она придаст вашей выпечке насыщенный вкус и сочность. Наслаждайтесь вкусом и ароматом своей вкусной выпечки с этой вкусной начинкой!

Картофельная начинка для пирожков . Рецепт от шеф повара Максима Григорьева
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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