"Люди хотят хайповать": звезда "Ворониных" внезапно набросилась с критикой на Алёну Водонаеву

Ильюхина обвинила Водонаеву в желании прохайпиться на скандале с "Ворониными"

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Ильюхина в беседе с VOICE отреагировала на слова блогерши Алёны Водонаевой в свой адрес. По мнению артистки, экс-участница "Дома-2" просто хочет прохайпиться на скандале.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Алёны Водонаевой в Инстаграм is licensed under public domain

Водонаева заявила, что теперь Ильюхиной закрыт путь в большое кино, однако сама актриса не согласна с таким мнением. Говоря же про слова блогерши, она отметила, что ей всё равно.

"Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится все равно, что пишут", — призналась Ильюхина.

Актриса, прославившаяся ролью Машеньки в сериале "Воронины", была сильно удивлена, когда продюсеры не позвали её в продолжение проекта под названием "Костя-Вера". Она посчитала такое решение предательством.

Водонаева же в Telegram-канале написала о том, что актрису теперь вряд ли позовут в большое кино, так как она стала "обезьяной с гранатой".

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