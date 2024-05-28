"Люди хотят хайповать": звезда "Ворониных" внезапно набросилась с критикой на Алёну Водонаеву

Актриса Мария Ильюхина в беседе с VOICE отреагировала на слова блогерши Алёны Водонаевой в свой адрес. По мнению артистки, экс-участница "Дома-2" просто хочет прохайпиться на скандале.
Водонаева заявила, что теперь Ильюхиной закрыт путь в большое кино, однако сама актриса не согласна с таким мнением. Говоря же про слова блогерши, она отметила, что ей всё равно.
"Я понимаю, что люди хотят хайповать на этой теме, конечно же. И мне просто становится все равно, что пишут", — призналась Ильюхина.
Актриса, прославившаяся ролью Машеньки в сериале "Воронины", была сильно удивлена, когда продюсеры не позвали её в продолжение проекта под названием "Костя-Вера". Она посчитала такое решение предательством.
Водонаева же в Telegram-канале написала о том, что актрису теперь вряд ли позовут в большое кино, так как она стала "обезьяной с гранатой".
Ранее Юлианна Караулова похвасталась фигурой в белом бикини.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.