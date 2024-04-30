Приготовьте жареные пирожки на необычном тесте: с молоком и сливочным маслом

Бездрожжевое тесто на молоке: отличное решение для жареных пирожков

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Бездрожжевое тесто на молоке — идеальное решение для приготовления вкусных и нежных жареных пирожков. Оно гарантирует пирожкам пышность и прекрасный аромат. Секрет этого теста от сайта "Лайфхакер.ру"заключается в ингредиентах и технике приготовления.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

200 мл молока;

1 яйцо;

1 чайная ложка соли;

200 г сливочного масла;

500 г муки высшего сорта.

Приготовление:

Нагрейте молоко до 40 °С, после чего добавьте в него яйцо, взбитое венчиком с солью. Натрите замороженное сливочное масло на мелкой тёрке и выложите его в молоко с яйцом. Просеянную муку и понемногу добавляйте в тесто, каждый раз как следует его перемешивая, чтобы добиться однородной текстуры. Замесите тесто, скатайте его в шар, заверните в пищевую плёнку и положите охлаждаться в холодильник на полчаса.

После этого тесто будет готово к использованию. В него можно добавить ваши любимые ингредиенты и начать готовить вкусные и нежные жареные пирожки. Приятного аппетита!