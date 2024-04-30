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Приготовьте жареные пирожки на необычном тесте: с молоком и сливочным маслом

Бездрожжевое тесто на молоке: отличное решение для жареных пирожков

1:12
Еда

Бездрожжевое тесто на молоке — идеальное решение для приготовления вкусных и нежных жареных пирожков. Оно гарантирует пирожкам пышность и прекрасный аромат. Секрет этого теста от сайта "Лайфхакер.ру"заключается в ингредиентах и технике приготовления.

Бездрожжевое тесто на молоке: отличное решение для жареных пирожков
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

  • 200 мл молока;
  • 1 яйцо;
  • 1 чайная ложка соли;
  • 200 г сливочного масла;
  • 500 г муки высшего сорта.

Приготовление:

  1. Нагрейте молоко до 40 °С, после чего добавьте в него яйцо, взбитое венчиком с солью.
  2. Натрите замороженное сливочное масло на мелкой тёрке и выложите его в молоко с яйцом.
  3. Просеянную муку и понемногу добавляйте в тесто, каждый раз как следует его перемешивая, чтобы добиться однородной текстуры.
  4. Замесите тесто, скатайте его в шар, заверните в пищевую плёнку и положите охлаждаться в холодильник на полчаса.

После этого тесто будет готово к использованию. В него можно добавить ваши любимые ингредиенты и начать готовить вкусные и нежные жареные пирожки. Приятного аппетита!

КАК ПРИГОТОВИТЬ ТЕСТО НА МОЛОКЕ БЕЗ ДРОЖЖЕЙ? Простое и универсальное бездрожжевое тесто на молоке
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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