Приготовьте жареные пирожки на необычном тесте: с молоком и сливочным маслом

Бездрожжевое тесто на молоке — идеальное решение для приготовления вкусных и нежных жареных пирожков. Оно гарантирует пирожкам пышность и прекрасный аромат. Секрет этого теста от сайта "Лайфхакер.ру"заключается в ингредиентах и технике приготовления.
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Ингредиенты:
200 мл молока;
1 яйцо;
1 чайная ложка соли;
200 г сливочного масла;
500 г муки высшего сорта.
Приготовление:
Нагрейте молоко до 40 °С, после чего добавьте в него яйцо, взбитое венчиком с солью.
Натрите замороженное сливочное масло на мелкой тёрке и выложите его в молоко с яйцом.
Просеянную муку и понемногу добавляйте в тесто, каждый раз как следует его перемешивая, чтобы добиться однородной текстуры.
Замесите тесто, скатайте его в шар, заверните в пищевую плёнку и положите охлаждаться в холодильник на полчаса.
После этого тесто будет готово к использованию. В него можно добавить ваши любимые ингредиенты и начать готовить вкусные и нежные жареные пирожки. Приятного аппетита!
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КАК ПРИГОТОВИТЬ ТЕСТО НА МОЛОКЕ БЕЗ ДРОЖЖЕЙ? Простое и универсальное бездрожжевое тесто на молоке