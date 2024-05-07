Восстановить силы после зимы: чем подкормить плодовые деревья

Говорим о подкормке сада

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Весна — это время, когда природа просыпается от зимней спячки и начинает активно расти и развиваться. Это также время, когда плодовые деревья нуждаются в особом внимании и уходе, чтобы обеспечить им хороший рост и развитие, а также богатый урожай.

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Одним из важных аспектов заботы о плодовых деревьях весной является подкормка. В это время года растения нуждаются в дополнительном питании, чтобы восстановить силы после зимы и активно расти. Кроме того, правильная подкормка способствует формированию крепкого и здорового корня, что в дальнейшем повлияет на качество и количество плодов.

Первый шаг при подкормке плодовых деревьев — это определение необходимых питательных веществ. Основными элементами, которые нужны растениям для роста и развития, являются азот, фосфор и калий. Азот необходим для образования зеленой массы и стимулирует рост листьев и побегов. Фосфор способствует развитию корневой системы и формированию цветочных почек. Калий же отвечает за укрепление стебля и повышение устойчивости растений к болезням и вредителям.

В зависимости от состояния почвы и потребностей конкретного растения, можно выбрать подходящее удобритение. Например, для обеспечения растения азотом можно использовать органические удобрения, такие как перегной или компост. Они не только содержат необходимые питательные вещества, но и улучшают структуру почвы и способствуют ее увлажнению.

Для подкормки фосфором и калием можно использовать минеральные удобрения, такие как суперфосфат или калийная соль. Они быстро растворяются в воде и быстро поступают в растение, обеспечивая ему необходимые элементы.

Важно помнить, что подкормку необходимо проводить в соответствии с инструкцией на упаковке удобрения. Не следует превышать рекомендуемую дозу, так как это может привести к перегрузке растения и негативно повлиять на его здоровье.

Также стоит учитывать, что подкормку необходимо проводить во время активного роста растений, когда они находятся в фазе вегетации. Это обычно приходится на начало весны, когда почва уже прогрелась и растения начинают активно расти.