"Пугачёва отдыхает": 65-летнюю Мадонну заподозрили в романе с 34-летним боксёром

Американская певица Мадонна спровоцировала слухи о романе с боксёром Ричардом Риакпроэ. Об этом пишет The Sun.
Близкий к окружению исполнительницы источник отметил, что 65-летняя Мадонна стала много времени проводить в компании 34-летнего британского боксёра Ричарда Риакпроэ. Они познакомились благодаря общим знакомым и быстро "сблизились".
"Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга. Но на данный момент они просто хорошие друзья", — заявил инсайдер.
Недавно стало известно, что Мадонна и боксёр Джош Поппер расстались спустя год отношений. Выяснилось, что причиной разлада стал насыщенный гастрольный график артистки. При этом им удалось разойтись на мирной ноте.
Ранее стало известно, как отреагировала Мари Краймбрери на поцелуй Давида Манукяна с Ольгой Бузовой.
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