"Пугачёва отдыхает": 65-летнюю Мадонну заподозрили в романе с 34-летним боксёром

Певица Мадонна спровоцировала слухи о романе с молодым боксёром

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Американская певица Мадонна спровоцировала слухи о романе с боксёром Ричардом Риакпроэ. Об этом пишет The Sun.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Мадонны в Инстаграм is licensed under public domain

Близкий к окружению исполнительницы источник отметил, что 65-летняя Мадонна стала много времени проводить в компании 34-летнего британского боксёра Ричарда Риакпроэ. Они познакомились благодаря общим знакомым и быстро "сблизились".

"Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга. Но на данный момент они просто хорошие друзья", — заявил инсайдер.

Недавно стало известно, что Мадонна и боксёр Джош Поппер расстались спустя год отношений. Выяснилось, что причиной разлада стал насыщенный гастрольный график артистки. При этом им удалось разойтись на мирной ноте.

Ранее стало известно, как отреагировала Мари Краймбрери на поцелуй Давида Манукяна с Ольгой Бузовой.