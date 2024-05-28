Поцелуй Бузовой и Давы в эфире шоу "Сокровища императора" обернулся скандалом

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Певица Мари Краймбрери отписалась от блогера Давы после его поцелуя с Бузовой

0:55
Шоу-бизнес

Певица Мари Краймбрери отписалась от блогера Давы после того, как в Сетях разошёлся ролик поцелуя мужчины с исполнительницей Ольгой Бузовой.

Певица Мари Краймбрери отписалась от блогера Давы после его поцелуя с Бузовой
Фото: rutube.ru by канал Сокровища Императора is licensed under public domain

Давид Манукян поцеловался с экс-избранницей Ольгой Бузовой в рамках шоу "Сокровища императора". Сначала артистка попросила подойти к ней, а затем поцеловала его в губы.

В начале марта Мари Краймбрери со сцены в Минске призналась, что вновь "сошлась с бывшим", подтвердив воссоединение с Манукяном. При этом певица отметила, что чувствует себя романтичной в отношениях.

Роман Ольги Бузовой и Давида Манукяна продолжался два года — с 2019 по 2021 годы. При разрыве певица обвинила избранника в рукоприкладстве и оскорблениях.

Ранее Бьянка Цензори появилась на публике без штанов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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