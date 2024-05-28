Стало известно, как муж Анны Хилькевич отреагировал на третью дочь в семье

Беременная третьей дочкой Хилькевич заявила, что муж хотел мальчика

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич заявила, что её муж Артур Волков хотел мальчика, однако сейчас они снова ждут девочку.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Хилькевич в инстаграм is licensed under public domain

При этом она считает, что супруг специально подстраивает всё таким образом, хотя многие уверены, что они рассчитывают на мальчика.

"Артур так кайфует от этих малышек (я тоже в списке), которые обнимают своими нежными ручками, проигрывают в куклах наши сценарии жизни, рисуют рисунки и дарят нам их каждый день", — заверила Хилькевич.

Супруги вместе воспитывают двоих дочерей — восьмилетнюю Арианну и пятилетнюю Марию. По словам актрисы, обе наследницы мечтали о сестре.

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