Стало известно, как муж Анны Хилькевич отреагировал на третью дочь в семье

Актриса и телеведущая Анна Хилькевич заявила, что её муж Артур Волков хотел мальчика, однако сейчас они снова ждут девочку.
При этом она считает, что супруг специально подстраивает всё таким образом, хотя многие уверены, что они рассчитывают на мальчика.
"Артур так кайфует от этих малышек (я тоже в списке), которые обнимают своими нежными ручками, проигрывают в куклах наши сценарии жизни, рисуют рисунки и дарят нам их каждый день", — заверила Хилькевич.
Супруги вместе воспитывают двоих дочерей — восьмилетнюю Арианну и пятилетнюю Марию. По словам актрисы, обе наследницы мечтали о сестре.
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