Не переплачивайте за Toyota RAV4: вот лучшие кроссоверы за 2 млн рублей

Внедорожник Toyota RAV4 популярен среди россиян, но его стоимость на вторичном рынке высока. Эксперт журнала "За рулём" предложил несколько альтернатив за 2 млн рублей.
Среди новых моделей рекомендованы Haval Jolion и Kaiyi X3, которые обладают сопоставимыми характеристиками и гарантией от 3 до 5 лет. На вторичном рынке можно найти автомобили большего или более высокого класса за те же деньги. Volkswagen Touareg II выделяется прочностью кузова и подвески, отсутствием роботизированных коробок и наддувных двигателей, и ресурсом до 400 тыс. км без вмешательства.
Kia Sorento Prime III с дизельным или атмосферным мотором предлагает надежность и долгий срок службы. Volvo XC60 I, хоть и не имеет большого багажника, отличается комфортом и стойкостью к коррозии. Наконец, Nissan Pathfinder IV с пробегом до 150 тыс. км предлагает длительный срок службы благодаря тянущей цепи вместо толкающего ремня.
Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.