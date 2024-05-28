Не переплачивайте за Toyota RAV4: вот лучшие кроссоверы за 2 млн рублей

Эксперт назвал альтернативы Toyota RAV4 на вторичном рынке за 2 млн рублей

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Внедорожник Toyota RAV4 популярен среди россиян, но его стоимость на вторичном рынке высока. Эксперт журнала "За рулём" предложил несколько альтернатив за 2 млн рублей.

Фото: flickr by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Среди новых моделей рекомендованы Haval Jolion и Kaiyi X3, которые обладают сопоставимыми характеристиками и гарантией от 3 до 5 лет. На вторичном рынке можно найти автомобили большего или более высокого класса за те же деньги. Volkswagen Touareg II выделяется прочностью кузова и подвески, отсутствием роботизированных коробок и наддувных двигателей, и ресурсом до 400 тыс. км без вмешательства.

Kia Sorento Prime III с дизельным или атмосферным мотором предлагает надежность и долгий срок службы. Volvo XC60 I, хоть и не имеет большого багажника, отличается комфортом и стойкостью к коррозии. Наконец, Nissan Pathfinder IV с пробегом до 150 тыс. км предлагает длительный срок службы благодаря тянущей цепи вместо толкающего ремня.