Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певица Клава Кока связала отсутствие лишнего веса с генетикой
Московский планетарий посоветовал наблюдение серебристых облаков в июне
Анна Пересильд по-философски относится к своему первому поцелую
Поэт Маленко заявил, что Алла Пугачёва "убивала всех птиц, которые пели похоже"
Банки.ру: потребитель имеет право вернуть страховку в период охлаждения
Mash: продюсер "Адской кухни" Билык покинул совместный бизнес с Макаревичем*
Иностранцев начали освистывать в Европе
Беременная третьей дочкой Хилькевич заявила, что муж хотел мальчика
Специалист поделилась секретами восстановления "перещипанных" бровей
Не переплачивайте за Toyota RAV4: вот лучшие кроссоверы за 2 млн рублей

Эксперт назвал альтернативы Toyota RAV4 на вторичном рынке за 2 млн рублей

1:11
Авто

Внедорожник Toyota RAV4 популярен среди россиян, но его стоимость на вторичном рынке высока. Эксперт журнала "За рулём" предложил несколько альтернатив за 2 млн рублей.

Эксперт назвал альтернативы Toyota RAV4 на вторичном рынке за 2 млн рублей
Фото: flickr by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Среди новых моделей рекомендованы Haval Jolion и Kaiyi X3, которые обладают сопоставимыми характеристиками и гарантией от 3 до 5 лет. На вторичном рынке можно найти автомобили большего или более высокого класса за те же деньги. Volkswagen Touareg II выделяется прочностью кузова и подвески, отсутствием роботизированных коробок и наддувных двигателей, и ресурсом до 400 тыс. км без вмешательства.

Kia Sorento Prime III с дизельным или атмосферным мотором предлагает надежность и долгий срок службы. Volvo XC60 I, хоть и не имеет большого багажника, отличается комфортом и стойкостью к коррозии. Наконец, Nissan Pathfinder IV с пробегом до 150 тыс. км предлагает длительный срок службы благодаря тянущей цепи вместо толкающего ремня.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Какую пользу может принести чистотел на дачном участке?

Чистотел - это растение, которое имеет множество полезных свойств и может принести большую пользу на дачном участке. Он является отличным натуральным средством от вредителей и болезней, которые могут повредить растения на вашем участке. Он обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогут бороться с грибками и инфекциями.

Это растение - натуральное средство от вредителей
Пластиковая и маскировочная сетки помогут закрыть забор
Как спрятаться от взглядов соседей: вот чем укройте забор — недорогой и практичный вариант
Садальский высказался о Надежде Бабкиной: "Её в дверь с первого “Модного”, она — в окно России 1"
Шишки собираю мешками: с помощью этого природного дара от тли избавляюсь моментально — взяла пример с ушлых дачников
Байден официально отменил победу СССР во Второй мировой войне Олег Володин Город Часов Яр освобождают бывшие штурмовики ЧВК "Вагнер" Дмитрий Плотников Длинные волосы — маркер композиторов и музыкантов ещё с XVIII века Сергей Лебедев
Чем подкормить лук для хорошего урожая?
Домашний квас с изюмом: его можно пить просто так или использовать для окрошки
Делаем почву плодородной без использования навоза
Делаем почву плодородной без использования навоза
Последние материалы
Супермодель Ирина Шейк сфотографировалась в чёрном бикини на пирсе
Ильюхина обвинила Водонаеву в желании прохайпиться на скандале с "Ворониными"
Фаина Раневская назвала главное отличие таланта от посредственности
Эстония надеется, что все страны разрешат Киеву бить по территории РФ
По мнению американского профессора, отказ от сахара поможет похудеть
Певица Юлианна Караулова показала фигуру в белом бикини
Как избавиться от холки на шее?
Россиянка оказалась в шоке от продуктов в США
Китайские учёные разработали методику замораживания мозга без его повреждения
"Алабуга" в Республике Татарстан будет выпускать 6 000 БПЛА-какмикадзе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников