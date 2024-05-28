Недовольство на Канарах: Британцы покидают острова из-за ограничений

Иностранцев начали освистывать в Европе

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

На курорте Майорка в Европе 15-тысячная толпа протестующих вышла на улицы, выразив свое недовольство поведением туристов. В кафе и ресторанах иностранцев массово освистывали во время обеда. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Openverse by Jocey K is licensed under CC BY-SA 2.0

Местные жители, пройдя через столицу Пальму, достигли площади Вельер, где громко требовали, чтобы туристы покинули курорт и не оскорбляли их. Особенно они выражали недовольство по отношению к туристам из Великобритании.

Хавьер Барберо, представитель организации Banc del Temps, ответственной за протесты, заявил, что это только начало.

Ранее британские туристы начали покидать Канарские острова в Испании из-за протестов против туризма и визовых ограничений. Они недовольны тем, что теперь, согласно новым правилам Евросоюза, могут пребывать на островах Европы не более 90 дней.

Жители Канарских островов неоднократно выражали свое недовольство последствиями массового туризма. Недавно на Тенерифе была объявлена голодовка в знак протеста. Люди жалуются на разрушение острова, загрязнение моря и рост стоимости жилья.