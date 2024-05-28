От иноагента Андрея Макаревича отказался его друг по "Смаку"

Продюсер "Адской кухни" Николай Билык перестал быть учредителем ООО "Самый смак", которым владел вместе с музыкантом Андреем Макаревичем* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Авторы канала сообщают, что Билык владел 49% акций, а контрольный пакет был у Макаревича. Компания с 1993 года занималась производством и выпуском известной передачи "Смак", которую сначала вёл Макаревич, а затем — Иван Ургант. Впоследствии программу закрыли, и она стала транслироваться на YouTube.
Однако в настоящее время у проекта наблюдаются большие финансовые проблемы.
Билык покинул совместный проект с Макаревичем из-за общения музыканта дать "бешеный концерт" на Украине.
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