От иноагента Андрея Макаревича отказался его друг по "Смаку"

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Mash: продюсер "Адской кухни" Билык покинул совместный бизнес с Макаревичем*

0:58
Шоу-бизнес

Продюсер "Адской кухни" Николай Билык перестал быть учредителем ООО "Самый смак", которым владел вместе с музыкантом Андреем Макаревичем* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Mash: продюсер "Адской кухни" Билык покинул совместный бизнес с Макаревичем*
Фото: youtube.com by канал Влобушкинъ is licensed under public domain

Авторы канала сообщают, что Билык владел 49% акций, а контрольный пакет был у Макаревича. Компания с 1993 года занималась производством и выпуском известной передачи "Смак", которую сначала вёл Макаревич, а затем — Иван Ургант. Впоследствии программу закрыли, и она стала транслироваться на YouTube.

Однако в настоящее время у проекта наблюдаются большие финансовые проблемы.

Билык покинул совместный проект с Макаревичем из-за общения музыканта дать "бешеный концерт" на Украине.

Ранее Анна Хилькевич рассказала о реакции мужа на то, что у них родится третья дочь.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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