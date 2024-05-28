Эти продукты будто заживляют раны питомца: какие угощения со стола будут полезны собаке

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Ветеринары назвали полезные угощения для собак

1:27
Зоосфера » Собаки

Если хотите, чтобы ваша собака прожила долгую жизнь, важно тщательно подходить к её питанию. Организм человека и собаки существенно различаются, поэтому не все продукты, полезные для нас, подходят питомцам.

Ветеринары назвали полезные угощения для собак
Фото: openverse.org by motleypixel is licensed under CC BY 2.0.

Чем можно угостить собаку:

Яйца

Куриные яйца являются отличным источником белка, необходимого для собак. Они также содержат витамины и минералы, полезные для здоровья питомца. Однако давать яйца следует не чаще двух раз в неделю.
Морковь

Морковь значительно улучшает зрение и её можно давать регулярно. Этот овощ заботится о здоровье полости рта и помогает нормализовать работу ЖКТ.

Мясо птицы

Основой рациона собаки должно быть мясо. Индейка и курица — отличные варианты, которые способствуют улучшению здоровья питомца.

Томаты

Томаты богаты антиоксидантами, но не все собаки любят их. Рекомендуется давать небольшие кусочки томатов в качестве угощения, но не злоупотреблять этим овощем.

Яблоки

Яблоки — один из самых полезных фруктов для собак. Несколько раз в неделю стоит угощать питомца этим фруктом. Яблоки нужно тщательно мыть, а кожуру с домашних плодов можно не удалять. Этот фрукт улучшает общее состояние организма, поэтому не стоит его игнорировать.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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