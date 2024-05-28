Вернуть нельзя оставить: как отказаться от купленной страховки и в каких случаях это невозможно

Страхование является важным инструментом защиты от финансовых рисков, но иногда у потребителя может возникнуть желание отказаться от страхового полиса. Банки. ру рассказали, как это сделать, в каких случаях это возможно, а в каких — нет.
Даже если вы уже оплатили полис, у вас есть возможность вернуть деньги и отказаться от страховых услуг без объяснения причин. Эта опция была введена ЦБ РФ с 2018 года. Однако сделать это можно только в течение 14-30 дней (в зависимости от вида полиса) с момента покупки. Этот временной промежуток называется "периодом охлаждения" и действует для большинства видов страхования, включая ДМС, страхование жизни, здоровья и имущества.
С 21 января 2024 года был введен увеличенный "период охлаждения" в 30 дней, но он касается лишь некоторых видов добровольного страхования, приобретенных при оформлении кредита в банке или страховой компании. К ним относятся:
Отказаться от договора страхования и вернуть всю уплаченную сумму за полис можно в двух случаях: если период страхования еще не начался и если не произошло страхового случая.
Если действие полиса началось, но "период охлаждения" еще не закончился, в большинстве случаев можно вернуть только часть уплаченной суммы за вычетом дней действия полиса. Это подтверждается информацией на сайте ЦБ РФ. Однако по некоторым видам потребительского кредитования можно вернуть полную сумму полиса, даже если он уже вступил в действие.
Согласно ФЗ от 21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", если страхователь отказался от договора добровольного страхования, заключенного для обеспечения обязательств заемщика, уплаченная страховая премия подлежит возврату в полном объеме.
Также можно расторгнуть действующий договор страхования и вернуть средства за оставшийся срок страхования при досрочном погашении займа. Это актуально для договоров кредитного страхования, оформленных с 1 сентября 2020 года (ФЗ № 353), при условии, что не произошел страховой случай. Страховщик вернет часть стоимости полиса за вычетом периода его действия.
Если страховой случай произошел, вернуть деньги за полис нельзя. В этом случае необходимо подать заявление на страховую выплату, которая зачастую превышает сумму уплаченной премии.
Существуют страховки, от которых нельзя отказаться, даже в "период охлаждения":
В редких случая возможен отказ от обязательных видов страхования, таких как ОСАГО или страхование ипотеки.
При этом нужно понимать, что при отказе от страховки банк может изменить условия договора и поднять ставку по кредиту или ипотеке.
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