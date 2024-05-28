Ирина Шейк в бикини не по размеру взбудоражила поклонников

Супермодель российского происхождения Ирина Шейк продемонстрировала в блоге фигуру, снявшись на пирсе в чёрном бикини.
Она запечатлена на пирсе вместе с собакой в руках. Она отказалась от макияжа и распустила волосы.
Ирина Шейк проживает в США и воспитывает единственную дочь Лею от голливудского актёра Брэдли Купера. Известно, что бывшие возлюбленные смогли в суде договориться о совместной опеке над девочкой – так, она проводит равное время и с матерью, и с отцом. Недавно она появилась на кинопремьере вместе с Купером.
В Сети активно обсуждают возможную помолвку актера Брэдли Купера с моделью Диджи Хадид. Инсайдеры утверждают, что артист мечтает ещё об одном ребёнке. При этом у его нынешней возлюбленной также есть дочь от предыдущих отношений.
Ранее Мария Ильюхина отреагировала на обидные слова Алёны Водонаевой в свой адрес.
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