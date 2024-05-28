Профессор Люстиг: самый правильный способ похудеть — отказаться от сахара и быстрых углеводов

Профессор детской эндокринологии Роберт Люстиг заявил, что самым верным способом похудеть станет отказ от сахара.
По его мнению, при дефиците калорий лишний вес не уходить из-за уровня резистентности к инсулину. Он считает, что при этом подсчёт калорий не имеет смысла.
Профессор заявил, что фруктоза, которая входит в состав сахара, метаболизируется также, как и алкоголь. Злоупотребление сахаром плохо сказывается на организме.
Национальная служба здравоохранения США рекомендует взрослому человеку употреблять не более 30 г свободного сахара ежедневно.
Употребление большого количества сахара вызывает резистентность к инсулину, это приводит к появлению лишних килограммов и сложностям с их потерей. Профессор считает, что тем, кто хочет похудеть, необходимо отказаться от рафинированных углеводов и сахара.
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