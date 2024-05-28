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Профессор Люстиг: самый правильный способ похудеть — отказаться от сахара и быстрых углеводов

По мнению американского профессора, отказ от сахара поможет похудеть

0:59
Здоровье

Профессор детской эндокринологии Роберт Люстиг заявил, что самым верным способом похудеть станет отказ от сахара.

По мнению американского профессора, отказ от сахара поможет похудеть
Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его мнению, при дефиците калорий лишний вес не уходить из-за уровня резистентности к инсулину. Он считает, что при этом подсчёт калорий не имеет смысла.

Профессор заявил, что фруктоза, которая входит в состав сахара, метаболизируется также, как и алкоголь. Злоупотребление сахаром плохо сказывается на организме.

Национальная служба здравоохранения США рекомендует взрослому человеку употреблять не более 30 г свободного сахара ежедневно.

Употребление большого количества сахара вызывает резистентность к инсулину, это приводит к появлению лишних килограммов и сложностям с их потерей. Профессор считает, что тем, кто хочет похудеть, необходимо отказаться от рафинированных углеводов и сахара.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Федько Галина
Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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