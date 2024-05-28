Как отрастить перещипанные брови: советы от эксперта

Специалист поделилась секретами восстановления "перещипанных" бровей

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода на толщину, цвет и форму бровей постоянно меняется, и сегодня в тренде натуральные, густые брови. Однако, что делать, если вы их "перещипали"? Бровист и лешмейкер Катя Виноградова дала советы, как отрастить брови после неудачных попыток.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Для начала, важно отложить пинцет: самостоятельная коррекция мешает росту бровей. Лучше обратиться к опытному мастеру для сложной коррекции. Также стоит включить в рацион продукты, богатые белком и витамином Е, такие как рыба и масла холодного отжима, а также проводить больше времени на солнце для получения витамина D.

Для домашнего ухода за бровями Виноградова рекомендует приготовить сыворотку из касторового или репейного масла и витамина Е. Наносить сыворотку следует на чистую кожу перед сном, массируя брови в течение двух минут. Смывать масло не нужно.

Масло усьмы и кремы с пептидами меди также хорошо стимулируют рост бровей, но масло усьмы не подходит аллергикам и людям с чувствительной кожей. Причесывание и массаж бровей помогут улучшить кровоток и способствуют росту плотных и густых волосков.

Полный цикл восстановления бровей занимает 6-8 месяцев. Регулярные процедуры ускоряют этот процесс, но без них добиться результата будет сложно.